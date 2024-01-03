Вратарь «Флориды» Бобровский признан второй звездой матча с «Аризоной»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Аризона» — «Флорида» (4:1).

Первой звездой стал нападающий «Пантерз» Картер Верхэге, который отметился одним голом и одной результативной передачей.

Второй звездой встречи признан российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Он отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.

Третья звезда — форвард «Аризоны» Александр Керфут, забивший единственный гол «Койотс» в этой игре.