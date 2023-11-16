«Колорадо» разгромил «Анахайм». Ничушкин оформил дубль
«Колорадо» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2. «Эвеланш» одержали вторую победу подряд.
Российский нападающий Валерий Ничушкин оформил дубль. Голкипер Александр Георгиев отразил 15 из 17 бросков и отметился голевой передачей.
«Колорадо» набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 7-й строчке — 18 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Анахайм» — 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)
Голы: Жирар — 1 (Джонсон, Татар), 6:40 — 1:0. Ничушкин — 4 (Тэйвз, Макар), 12:40 — 2:0. С. Кэррик — 4 (Гудас, Макгинн), 19:27 — 2:1. Олофссон — 2 (О`Коннор, Кивиранта), 34:33 — 3:1. Колтон — 5 (О`Коннор, Вуд), 43:53 — 4:1. Ничушкин — 5 (бол., Макар, Маккиннон), 45:51 — 5:1. Джонс — 1 (Хенрик, Сильферберг), 49:41 — 5:2. Кивиранта — 1 (Жирар, Георгиев), 53:13 — 6:2. Кольяно — 1 (Кивиранта, Джонсон), 53:34 — 7:2. Тэйвз — 2 (Макар, Маккиннон), 55:18 — 8:2.
Вратари: Георгиев — Достал.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 38 (17+11+10) — 17 (3+9+5).
Наши: Ничушкин (21.46/5/+2) — Любушкин (21.52/0/-3), Минтюков (18.26/0/-2).
16 ноября. Денвер. Ball Arena.
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|8
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|25
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|12
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|10
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|14
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Каролина – Филадельфия
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|
Эдмонтон – Сиэтл
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|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|8 : 2
|16.11
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|16.11
|22:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|15
|24
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
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|1.76