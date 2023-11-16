Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Анахайм»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Колорадо» — «Анахайм» (8:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Валерий Ничушкин. 28-летний россиянин забросил две шайбы.

Второй стал защитник Кэйл Макар, отметившийся тремя результативными передачами. Возглавил тройку форвард Джоэл Кивиранта, набравший 3 (1+2) очка.