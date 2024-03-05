«Коламбус» победил «Вегас», Чинахов забросил шайбу, у Проворова и Марченко по голевому пасу

«Коламбус» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев трижды отличился Александер Нюлендер, по одному голу у Джастина Данфорта, Эрика Гудбрансона и Егора Чинахова. Иван Проворов и Кирилл Марченко сделали по результативной передаче.

У гостей забросили Мэйсон Морелли и Уильям Карлссон.

«Коламбус» занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 52 очками в 61 матче.

«Вегас» идет на шестой строчке «Запада» с 73 очками в 62 играх.

«Коламбус» — «Вегас» — 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Голы: Дэнфорт — 10 (Керали, Веренски), 6:16 — 1:0. Нюландер — 2 (Тексье, Проворов), 13:11 — 2:0. Морелли — 3 (Фрейз), 17:19 — 2:1. Карлссон — 22 (Стивенсон, Хэг), 18:01 — 2:2. Гудбрэнсон — 4 (Годро, Дженнер), 37:21 — 3:2. Нюландер — 3 (Силлинджер), 43:23 — 4:2. Стивенсон — 14 (Теодор, Амадио), 50:16 — 4:3. Чинахов — 16 (Марченко, Бин), 51:20 — 5:3. Нюландер — 4 (п.в., Тексье), 58:49 — 6:3.

Вратари: Тарасов — Хилл (57:12 — 58:49).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (11+13+9) — 40 (11+13+16).

Наши: Воронков (11.38/3/+1), Марченко (15.33/1/0), Проворов (19.53/0/+3), Чинахов (14.15/1/+1) — Барбашев (16.44/0/-1), Денисенко (12.23/1/-1).

5 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 17 338 зрителей.