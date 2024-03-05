«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Бобровский и Шестеркин отразили по 26 бросков

«Флорида» на выезде обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У гостей дважды забил Сэм Райнхарт, по одному голу у Райана Ломберга и Антона Лунделла. У хозяев забросили Уильям Кулле и Крис Крайдер, Артемий Панарин сделал одну результативную передачу.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков, столько же спасений сделал его соотечественник Игорь Шестеркин, выступающий за «Рейнджерс».

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 88 очками в 62 матчах. «Рейнджерс» идут на третьей строчке с 84 очками в 62 играх.

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Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Куилль — 11 (бол., Труба, Рэмп), 16:39 — 1:0. Райнхарт — 43 (бол., Барков, Верхэге), 30:11 — 1:1. Райнхарт — 44 (Барков, Форслинг), 32:56 — 1:2. Крайдер — 31 (бол., Трочек, Панарин), 35:26 — 2:2. Ломберг — 5 (Форслинг), 46:11 — 2:3. Лунделл — 9 (п.в., Экман-Ларссон), 59:01 — 2:4.

Вратари: Шестеркин (58:33 — 59:01, 59:06) — Бобровский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (10+12+6) — 29 (7+10+12).

Наши: Панарин (21.18/3/-1) — Куликов (16.55/0/+2).

5 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.