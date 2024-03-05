«Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», Бучневич забросил решающую шайбу в серии буллитов

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

В основное время у хозяев забросил Скотт Лоутон, у гостей отличился Кевин Хейс.

«Сент-Луис» выиграл серию буллитов со счетом 2:1, победный бросок выполнил российский форвард «Блюз» Павел Бучневич.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 67 очками в 61 матче. «Филадельфия» идет восьмой на «Востоке» с 72 очками в 63 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Лотон — 9 (Пелинг, Санхейм), 18:52 — 1:0. Хэйс — 11 (Капанен), 35:47 — 1:1.

Победный буллит: Бучневич.

Вратари: Эрссон — Биннингтон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 41 (11+10+14+6) — 25 (6+13+5+1).

Наши: Замула (14.35/0/0) — Бучневич (22.34/5/-1), Торопченко (10.31/2/0).

5 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18 728 зрителей.