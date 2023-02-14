«Коламбус» ведет переговоры по поводу обмена защитника Гаврикова

«Коламбус» ведет переговоры по поводу обмена защитника Владислава Гаврикова в другую команду, сообщается на странице клуба.

27-летний россиянин будет исключен из заявки на ближайший матч с «Нью-Джерси», который состоится в ночь на 15 февраля. Список клубов, с которыми ведутся переговоры, не сообщается.

Гавриков выступает за «Коламбус» с 2019 года. В текущем сезоне НХЛ он провел в составе команды 52 матча и набрал 10 (3+7).