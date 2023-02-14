Три россиянина вошли в топ-4 рейтинга лучших вратарей НХЛ по версии ESPN

Три россиянина вошли в первую десятку рейтинга лучших голкиперов НХЛ сезона-2022/23 по версии ESPN.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял первое место в рейтинге, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал вторым. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин расположился на четвертой строчке.

Третье место в рейтинге лучших вратарей текущего сезона НХЛ занял американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

ESPN при составлении рейтинга опросил 10 игроков НХЛ, которые в том числе были номинантами на награды НХЛ. Кроме того, учитывались мнения 10 человек из отделов хоккейных операций команд, в том числе трех тренеров и трех генеральных менеджеров.