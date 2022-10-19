Кучеров сделал 2 голевые передачи в проигранном матче «Тампы» против «Филадельфии»

«Филадельфия» переиграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Флайерз» одержали третью победу подряд на старте сезона.

В составе «Лайтнинг» двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. У его соотечественника и одноклубника Владислава Наместникова — один ассист.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 21 из 24 бросков по воротам.

«Филадельфия» идет на 2-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Тампа» — на 15-м.