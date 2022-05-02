«Коламбус» в ближайшее время должен объявить о подписании контракта с Марченко

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Кирилл Марченко подпишет двухлетний контракт новичка с «Коламбусом». О сделке должно быть объявлено до конца недели, сообщает The Athletic.

НХЛ приостановила свои деловые отношения с КХЛ, поэтому процесс подписания контрактов немного изменился.

В нынешнем сезоне 21-летний Марченко провел в регулярном чемпионате за СКА 39 матчей и набрал 20 (12+8) очков.

Также форвард выступал в ВХЛ за «СКА-Неву», за которую отметился 8 (6+2) очками в 12 матчах плей-офф.