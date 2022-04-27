Нападающий Марченко подпишет контракт новичка с «Коламбусом»

По информации «СЭ», нападающий Кирилл Марченко в ближайшее время подпишет контракт новичка с «Коламбусом». Соглашение вступит в действие с начала сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне 21-летний Марченко провел в регулярном чемпионате за СКА 39 матчей и набрал 20 (12+8) очков.

Также форвард выступал в ВХЛ за «СКА-Неву», за которую отметился 8 (6+2) очками в 12 матчах плей-офф.