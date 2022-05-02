Каменский назвал фаворитов предстоящего розыгрыша плей-офф НХЛ

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский высказался о предстоящем старте розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли.

«Фаворитов в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли нет; все команды, вышедшие в плей-офф, достойны победы. Борьба будет ожесточенная, интересная, наши ребята способны проявить себя. Так же, как мы смотрели за розыгрышем Кубка Гагарина, где все пары были зрелищными, так же и будем следить за плей-офф НХЛ. Здесь трудно кого-то выделить.

Персонально я буду болеть за «Колорадо Эвеланш». Я там провел пять сезонов, выиграл Кубок Стэнли, поэтому всегда за них болею, они как раз давно не выигрывали этот трофей. Ну и буду следить за российскими хоккеистами, которые представлены во многих командах. Они способны себя проявить и показать красивый хоккей, в который умеют играть», — заявил Каменский «Газете.Ru».

Напомним, что розыгрыш плей-офф стартует 3 мая. Сезон в НХЛ будет завершен не позднее 30 июня.