Голевая передача Проворова помогла «Коламбусу» победить «Сан-Хосе», Тарасов отразил 40 бросков

«Коламбус» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев дважды забил Александер Нюлендер, по одному голу у Джонни Гудро и Буна Дженнера. Российский защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов сделал результативную передачу.

У «Сан-Хосе» отличились Фабиан Зеттерлунд и Генри Тран.

Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 40 бросков.

«Сан-Хосе» занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 39 очками в 66 матчах. «Коламбус» идет 16-м на «Востоке» с 57 очками в 67 играх.