«Калгари» выиграл у «Монреаля», Мироманов забил второй гол за «Флэймз»

«Калгари» дома победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев сделал дубль Майкл Баклунд, по одному голу у Назема Кадри, Мартина Поспишила и Даниила Мироманова. Мироманов забросил вторую шайбу за «Флэймз», матч против «Монреаля» стал для него пятым за клуб.

У гостей отличились Коул Кофилд и Дэвид Савар.

«Калгари» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 71 очком в 67 матчах.

«Монреаль» идет на 14-й строчке «Востока» с 61 очком в 67 играх.