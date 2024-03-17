Василевский признан второй звездой матча «Тампы» с «Флоридой»

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:3).

Голкипер отразил 47 из 50 бросков.

Первой звездой встречи стал форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, у которого два гола и две результативные передачи.

Третья звезда матча — нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак, который забил шайбу и сделал голевой пас.