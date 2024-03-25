«Коламбус» с пятью российскими игроками потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ

«Коламбус» не примет участие в матчах плей-офф НХЛ сезона-2023/24. Об этом стало известно после победы «Вашингтона» над «Виннипегом» (3:0) в игре регулярного чемпионата.

«Блю Джекетс» потеряли теоретические шансы на попадание в топ-8 Восточной конференции, поскольку в оставшихся 11 встречах не смогут опередить «Кэпиталз» в турнирной таблице, располагающийся на восьмой строчке с 79 набранными очками.

На данный момент «Коламбус» занимает последнее, 16-е место, имея в своем активе 58 очков. Команда не вышла в плей-офф НХЛ в 4-й раз кряду.

За «Блю Джекетс» выступают 5 хоккеистов из России: голкипер Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, а также нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.