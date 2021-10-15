«Коламбус» пожертвовал 80 тысяч долларов латвийской федерации хоккея
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Фонд «Коламбуса» объявил, что жертвует 80 тысяч долларов латвийской федерации хоккея на инициативу «Kivi's Kids», учрежденную в честь погибшего вратаря Матисса Кивлениекса. Деньги пойдут на финансирование клиник и экипировку юных голкиперов в Латвии.
Фонд «Блю Джэкетс» учредил мемориальный фонд Матисса Кивлениекса для поддержки молодежных хоккейных инициатив в Огайо и Латвии. На сегодняшний день собрано более 100 тысяч долларов.
Напомним, Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой.
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