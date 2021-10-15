«Коламбус» пожертвовал 80 тысяч долларов латвийской федерации хоккея

Фонд «Коламбуса» объявил, что жертвует 80 тысяч долларов латвийской федерации хоккея на инициативу «Kivi's Kids», учрежденную в честь погибшего вратаря Матисса Кивлениекса. Деньги пойдут на финансирование клиник и экипировку юных голкиперов в Латвии.

Фонд «Блю Джэкетс» учредил мемориальный фонд Матисса Кивлениекса для поддержки молодежных хоккейных инициатив в Огайо и Латвии. На сегодняшний день собрано более 100 тысяч долларов.

RELEASE: #CBJ Foundation donates $ 80,000 to Latvian Ice Hockey Federation (@lhf_lv) for «Kivi's Kids» program ? ??https://t.co/xPpon3nwKN — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) October 14, 2021

Напомним, Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой.