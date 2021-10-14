Владимир Ткачев должен дебютировать в НХЛ в матче с «Вегасом»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачев должен принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса», сообщает LA Kings Insider.

Россиянин сыграет в третьем звене вместе с Габриэлем Виларди и Артуром Калиевым.

Таким образом, 26-летний Ткачев проведет дебютную игру в лиге. В 6 матчах на предсезонке форвард записал на свой счет 5 (1+4) результативных баллов.