Владимир Ткачев должен дебютировать в НХЛ в матче с «Вегасом»
14 октября, 23:55
Нападающий «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачев должен принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса», сообщает LA Kings Insider.
Россиянин сыграет в третьем звене вместе с Габриэлем Виларди и Артуром Калиевым.
Таким образом, 26-летний Ткачев проведет дебютную игру в лиге. В 6 матчах на предсезонке форвард записал на свой счет 5 (1+4) результативных баллов.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю