Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Владимир Ткачев должен дебютировать в НХЛ в матче с «Вегасом»

14 октября, 23:55
Теги:

Нападающий «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачев должен принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса», сообщает LA Kings Insider.

Россиянин сыграет в третьем звене вместе с Габриэлем Виларди и Артуром Калиевым.

Таким образом, 26-летний Ткачев проведет дебютную игру в лиге. В 6 матчах на предсезонке форвард записал на свой счет 5 (1+4) результативных баллов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Глава Всемирного банка призвал РФ быть «транспарентной» по теме госдолга
0