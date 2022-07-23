«Коламбус» подписал с Лайне контракт на 34,8 миллиона долларов

«Коламбус» объявил о продлении контракта с нападающим Патриком Лайне. 24-летний канадец подписал четырехлетнее соглашение на 34,8 миллиона долларов. Среднегодовая зарплата составит 8,7 миллиона долларов.

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 7,5 миллиона долларов. В начале июля игрок стал ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Лайне набрал 56 (20+36) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.