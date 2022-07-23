Бывший вратарь «Вашингтона» Ванечек намерен не пропустить от Овечкина в новом сезоне

Голкипер «Нью-Джерси» Витек Ванечек намерен в новом сезоне НХЛ не пропустить от российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. «Кэпиталз» в этом месяце обменяли вратаря в «Дэвилз».

«Буду очень рад сыграть против Овечкина, а потом «засушить». Хочу сказать, что он реально особенный хоккеист. Его бросок отличается от того, что можно увидеть на тренировках», — цитирует Washington Hockey Now Ванечека.

В прошедшем сезоне Ванечек принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых в среднем пропускал 2,67 шайбы за игру и отражал 90,8 процента бросков.