«Коламбус» сыграет с «Питтсбургом» в НХЛ в ночь на 31 марта

«Коламбус» и «Питтсбург» встретятся в ночь с 30 на 31 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ на территории спортивного комплекса «Нэшнуайд-арена». Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Коламбус» — «Питтсбург» можно будет в прямом эфире в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте — 1-й вариант и 2-й вариант. Формальные события игры регулярки НХЛ доступны в матч-центре «СЭ».

«Блю Джэкетс» с 58 баллами на 16-й строчке замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. «Пингвинз» с 74 очками идут на 13-м месте на Востоке.

В нынешнем сезоне 37-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл 72 матча и набрал 55 (21+34) очков.

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