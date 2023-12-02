«Коламбус» победил «Оттаву». Воронков и Проворов набрали по очку
«Коламбус» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Сенаторз» потерпели третье поражение подряд.
В составе победителей российский нападающий Дмитрий Воронков забросил одну шайбу, а защитник Иван Проворов отметился голевой передачей.
Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал одну голевую передачу.
«Коламбус» набрал 20 очков и идет на 15-й строчке в Восточной конференции. «Оттава» — последняя (16 очков).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Оттава» — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
Голы: Жиру — 6 (Ткачак, Зуб), 8:43 — 0:1. Ткачак — 11 (бол., Шабо, Батерсон), 11:08 — 0:2. Лайне — 5 (бол., Годро, Веренски), 14:53 — 1:2. Воронков — 5, 15:36 — 2:2. Фантилли — 5 (Проворов, Дэнфорт), 25:16 — 3:2. Дженнер — 12 (бол., Веренски, Годро), 28:54 — 4:2.
Вратари: Мерзликинс (28:23 — 28:26) — Корписало (57:36 — 57:45, 58:00).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 23 (11+5+7) — 43 (16+11+16).
Наши: Воронков (8.56/1/+1), Марченко (11.18/2/+1), Проворов (19.24/0/+1), Чинахов (9.40/1/+1) — Зуб (19.37/1/0), Тарасенко (18.46/5/-1).
2 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15552 зрителя.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|20
|12
|8
|26
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
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|25
|8
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|18
|8
|10
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|34
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|24
|6
|18
|14
|2.12
|03:00
|
Коламбус – Оттава
|4 : 2
|2.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Сан-Хосе
|3 : 6
|2.12
|22:00
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|2.12
|23:00
|
Виннипег – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87