«Коламбус» победил «Оттаву». Воронков и Проворов набрали по очку

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«Коламбус» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Сенаторз» потерпели третье поражение подряд.

В составе победителей российский нападающий Дмитрий Воронков забросил одну шайбу, а защитник Иван Проворов отметился голевой передачей.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал одну голевую передачу.

«Коламбус» набрал 20 очков и идет на 15-й строчке в Восточной конференции. «Оттава» — последняя (16 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Оттава» — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

Голы: Жиру — 6 (Ткачак, Зуб), 8:43 — 0:1. Ткачак — 11 (бол., Шабо, Батерсон), 11:08 — 0:2. Лайне — 5 (бол., Годро, Веренски), 14:53 — 1:2. Воронков — 5, 15:36 — 2:2. Фантилли — 5 (Проворов, Дэнфорт), 25:16 — 3:2. Дженнер — 12 (бол., Веренски, Годро), 28:54 — 4:2.

Вратари: Мерзликинс (28:23 — 28:26) — Корписало (57:36 — 57:45, 58:00).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 23 (11+5+7) — 43 (16+11+16).

Наши: Воронков (8.56/1/+1), Марченко (11.18/2/+1), Проворов (19.24/0/+1), Чинахов (9.40/1/+1) — Зуб (19.37/1/0), Тарасенко (18.46/5/-1).

2 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15552 зрителя.