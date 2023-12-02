Гол Мирошниченко помог фарм-клубу «Вашингтона» продлить побденую серию

«Херши Беарс» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:2. Фарм-клуб «Вашингтона» одержал 8-ю победу подряд.

В составе победителей российский нападающий Иван Мирошниченко забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь на его счету 13 (6+7) очков в этом сезоне.

«Херши Беарс» набрал 34 очка и лидирует в Атлантическом дивизионе. «Шарлотт» с 20 очками идет на 7-й строчке.