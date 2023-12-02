«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Нью-Джерси»
«Сан-Хосе» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Шаркс» прервали трехматчевую победную серию «Дэвилз».
Финский нападающий Микаэль Гранлунд забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
«Сан-Хосе» набрал 14 очков, но остался на последнем месте в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 23 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
Голы: Макдональд — 2 (Ферраро, Эмберсон), 2:10 — 0:1. Мерсер — 6 (бол., Немец, Хольц), 13:21 — 1:1. Макдональд — 3 (Беннинг, Бэйли), 22:51 — 1:2. Дюклер — 4 (Гранлунд), 29:47 — 1:3. Д. Хьюз — 9, 42:56 — 2:3. Дюклер — 5 (Гранлунд), 45:07 — 2:4. Палат — 3 (Братт, Немец), 52:58 — 3:4. Гранлунд — 2, 53:38 — 3:5. Эклунд — 5 (п.в., Карпентер, Гертл), 59:42 — 3:6.
Вратари: Шмид (56:03 — 59:42) — Кяхкенен.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 47 (15+9+23) — 18 (8+3+7).
Наши: — - Охотюк (18.51/2/0).
2 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16528 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|20
|12
|8
|26
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|18
|8
|10
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|34
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|24
|6
|18
|14
|2.12
|03:00
|
Коламбус – Оттава
|4 : 2
|2.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Сан-Хосе
|3 : 6
|2.12
|22:00
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|2.12
|23:00
|
Виннипег – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87