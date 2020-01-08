«Коламбус» обыграл «Анахайм», Гавриков отметился передачей

«Коламбус» в гостях обыграл «Анахайм» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блю Джэкетс» одержали вторую победу кряду и поднялись на 9-е место на «Востоке». В другой конференции «Утки» занимают лишь предпоследнее, 14-е место.

В составе победителей дублем отметился защитник Зак Веренски, по шайбе забросили Эрик Робертсон и Натан Гербе. Российский защитник Владислав Гавриков провел на льду 20 мину, за которые нанес по воротам один бросок и сделал одну результативную передачу. Теперь на его счету 8 (4+4) очков в 43 играх регулярного чемпионата.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Коламбус» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Голы: Гецлаф — 11 (Дель Зотто), 3:06 — 1:0. Робинсон — 5 (Нэш, Гавриков), 11:47 — 1:1. Каше — 4, 20:24 — 2:1. Гербе — 3 (Дюбуа), 38:37 — 2:2. Веренски — 14 (бол., Дюбуа, Нюквист), 39:49 — 2:3. Веренски — 15 (п.в., Дюбуа), 58:27 — 2:4. Каше — 5 (Фаулер, Гецлаф), 59:16 — 3:4.

Вратари: Миллер (58:15 — 58:27, 58:50 — 59:16, 59:25) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (15+9+16) — 27 (8+14+5).

Наши: — - Гавриков (20.08/1/0).

8 января. Анахайм. Honda Center.