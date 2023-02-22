Кочетков отразил 23 броска и стал второй звездой матча за фарм-клуб «Каролины»
«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Айову» со счетом 4:1.
В составе фарм-клуба «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 броска из 24 и был признан второй звездой встречи.
В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 15 матчей в АХЛ, в которых один раз сыграл на ноль и пропустил 35 шайб при 91,9 процента отраженных бросков.
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|22.02
|03:00
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Баффало – Торонто
|3 : 6
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|6 : 1
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|2 : 1
|22.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|5 : 4 Б
|22.02
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|3 : 2 Б
|22.02
|05:00
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Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 2
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