Кочетков отразил 23 броска и стал второй звездой матча за фарм-клуб «Каролины»

«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Айову» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 броска из 24 и был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 15 матчей в АХЛ, в которых один раз сыграл на ноль и пропустил 35 шайб при 91,9 процента отраженных бросков.