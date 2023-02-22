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Сегодня, 11:42

Кочетков отразил 23 броска и стал второй звездой матча за фарм-клуб «Каролины»

Сергей Разин
корреспондент
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«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Айову» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 броска из 24 и был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 15 матчей в АХЛ, в которых один раз сыграл на ноль и пропустил 35 шайб при 91,9 процента отраженных бросков.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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