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Сегодня, 10:16

Марнер похвалил Илью Самсонова за игру в матче с «Баффало»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер поделился мнением об игре российского вратаря Ильи Самсонова в матче с «Баффало» (6:3).

«Мы провели хороший матч, не позволив сопернику создать много моментов у наших ворот. Но, когда мы позволяли это сделать, Сэмми, как обычно, сделал для нас несколько нереальных сейвов», — цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по воротам. Нападающий Марнер сделал 5 голевых передач. Его признали второй звездой встречи.

Илья Самсонов
Митч Марнер
ХК Баффало Сэйбрз
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2 Нью-Джерси 57 37 20 79
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5 Питтсбург 56 27 29 63
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7 Филадельфия 59 23 36 56
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2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
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5 Детройт 56 27 29 62
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3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
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8 Анахайм 58 17 41 41
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27.02
22.02 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
22.02 03:00
Вашингтон – Детройт
 1 : 3
22.02 03:00
Каролина – Сент-Луис
 4 : 1
22.02 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 2 : 5
22.02 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 6 : 1
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Миннесота – Лос-Анджелес
 2 : 1
22.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 5 : 4 Б
22.02 04:30
Чикаго – Вегас
 3 : 2 Б
22.02 05:00
Эдмонтон – Филадельфия
 4 : 2
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 85
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Микко Рантанен

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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