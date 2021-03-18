Кныжов рассказал о драке с Фолиньо

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов рассказал о драке с нападающим «Миннесоты» Маркусом Фолиньо во время матча чемпионата регулярного чемпионата НХЛ. По словам россиянина, он не знал. как нужно себя вести.

«Да обычно. Естественно, немного неприятно: получил по морде пару раз, рассекли бровь. Но ничего страшного. Это тоже жизненный урок, — цитирует Кныжова «Фонтанка».

Я ни разу до этого не дрался и вообще не знал, как правильно себя вести в этой ситуации. Просто кинулся в драку... И проиграл.

На следующий день на тренировке ребята научили, как и что делать в таких ситуациях".