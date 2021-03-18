Корнилов отметил, что в «Рейнджерс» Кравцова могут попробовать в звене с Панариным

Комментатор и эксперт КХЛ-ТВ Кирилл Корнилов оценил перспективы в НХЛ нападающего Виталия Кравцова, вернувшегося в систему «Рейнджерс».

— Сложно сказать, что ждет Кравцова в НХЛ. Если честно, то я не вижу его ни в третьей, ни в четвертой тройке нападения. С одной стороны, топ-6 у «Рейнджерс» укомплектован, с другой — учитывай с какой силой Дэвид Куинн тасует звенья в этом сезоне, он, возможно, даст шанс Виталию. Здесь все будет зависеть от того, дадут ли ему шанс и насколько он им воспользуется. Когда ему давали возможность проявить себя в прошлый раз, то он не очень хорошо ей воспользовался. В прошлом сезоне у него было две попытки закрепиться в НХЛ, и они обе закончились «Хартфордом».

В этом сезоне, учитывая, что заявка из-за коронавируса расширена, я не исключаю, что Кравцова могут даже попробовать в звене с Панариным. Тем более, что пока непонятно, как будет развиваться ситуация с Бучневичем. Сейчас пошли разговоры про обмен Павла, но, судя по тому, как он проводит этот сезон, вряд ли в «Рейнджерс» пойдут на это.

Кравцов способен усилить атаку «Рейнджерс». Понятно, что в клубе ждут большего от Какко и Лафренье — первый уже второй сезон «плавает», а второй еще не может выйти на хороший продуктивный уровень. Думаю, что Виталий свой шанс получит, а дальше все в его руках. У меня есть ощущение, что в этот раз он едет в Северную Америку более готовым игровым. В прошлый раз у него за плечами был только один удачный плей-офф, а в этом сезоне он наколотил шестнадцать шайб в регулярке и две в плей-офф. На мой взгляд, он — типичный североамериканский игрок. Ему и стиль, и габариты позволяют играть в НХЛ. Опять же, в прошлый раз у него были проблемы с адаптацией в США — он и «Хартфорде» тогда не особо зажигал. Сейчас него есть все, чтобы вписаться в систему «Рейнджерс» — и бросок, и катание, и желание. Главное, чтобы после полноценного сезона у него было все в порядке со здоровьем.

(Иван Богун)