Кныжов признан третьей звездой матча с «Миннесотой»
08:21
Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:2).
23-летний россиянин забросил дебютную шайбу в НХЛ. Первой звездой признан защитник Брент Барнс, вторая звезда — форвард Томаш Гертл.
В текущем сезоне Кныжов провел 35 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков.
После этого матча «Сан-Хосе» с 34 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 44 очками — на третьей строчке.
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