Кныжов признан третьей звездой матча с «Миннесотой»

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:2).

23-летний россиянин забросил дебютную шайбу в НХЛ. Первой звездой признан защитник Брент Барнс, вторая звезда — форвард Томаш Гертл.

В текущем сезоне Кныжов провел 35 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков.

После этого матча «Сан-Хосе» с 34 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 44 очками — на третьей строчке.