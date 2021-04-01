Кныжов забросил свою первую шайбу в НХЛ. Видео гола
08:16
Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (4:2) забросил свою первую шайбу в НХЛ.
23-летний хоккеист отличился в третьем периоде, сделав счет 3:1.
В этом сезоне Кныжов провел 35 матчей и набрал 5 (1+4) очков.
В прошлом сезоне он выступал за фарм-клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». В 33 матчах он набрал также 5 (1+4) очков.
Представляем вашему вниманию видео заброшенной шайбы Кныжова.
Also guess who we mic'd up tonight!! https://t.co/72uMzlkWTt— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) April 1, 2021
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