Кныжов набирает очки за «Сан-Хосе» в трех матчах подряд
07:50
«Сан-Хосе» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей результативной передачей отметился защитник Николай Кныжов, ассистировавший форварду Кевину Лабанку.
Российский защитник набирает очки уже три матча подряд. Теперь на его счету 7 (1+6) очков в 37 встречах «регулярки». Напомним, что это его первый полноценный сезон в чемпионате.
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