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Кныжов набирает очки за «Сан-Хосе» в трех матчах подряд

07:50
Николай Кныжов. Фото nhl.com
Николай Кныжов. Фото nhl.com
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«Сан-Хосе» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей результативной передачей отметился защитник Николай Кныжов, ассистировавший форварду Кевину Лабанку.

Российский защитник набирает очки уже три матча подряд. Теперь на его счету 7 (1+6) очков в 37 встречах «регулярки». Напомним, что это его первый полноценный сезон в чемпионате.

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