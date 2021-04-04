Кныжов набирает очки за «Сан-Хосе» в трех матчах подряд

«Сан-Хосе» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей результативной передачей отметился защитник Николай Кныжов, ассистировавший форварду Кевину Лабанку.

Российский защитник набирает очки уже три матча подряд. Теперь на его счету 7 (1+6) очков в 37 встречах «регулярки». Напомним, что это его первый полноценный сезон в чемпионате.