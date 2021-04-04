Капризов забил в третьем матче подряд и повторил рекорд новичков «Миннесоты»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 2:1.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой. 23-летний россиянин повторил рекорд голевой серии для новичков «Миннесоты», забив в третьем матче подряд. Ранее такой же результат показали Паскаль Дюпуи (сезон-2001/02) и Мариан Габорик (сезон-2000/01).

В текущем сезоне Капризов провел 36 матчей в НХЛ, в которых набрал 31 (14+17) очко.