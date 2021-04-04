Капризов забил в третьем матче подряд и повторил рекорд новичков «Миннесоты»
07:54
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 2:1.
Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой. 23-летний россиянин повторил рекорд голевой серии для новичков «Миннесоты», забив в третьем матче подряд. Ранее такой же результат показали Паскаль Дюпуи (сезон-2001/02) и Мариан Габорик (сезон-2000/01).
В текущем сезоне Капризов провел 36 матчей в НХЛ, в которых набрал 31 (14+17) очко.
Kirill Kaprizov pulled the @mnwild even at 6:13 of the third period to extend his goal streak to three games (3-1—4). #NHLStats pic.twitter.com/vqMGm2LcJD— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 4, 2021
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