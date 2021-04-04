Капризов забросил 14-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию. Видео
07:40
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:1).
23-летний форвард сравнял счет в третьем периоде, реализовав большинство.
Для Капризова эта шайба стала 14-й в дебютном сезоне в НХЛ. Отметим, что россиянин впервые в североамериканской карьере забросил в трех матчах подряд.
В сезоне-2020/21 Капризов провел 36 матчей за «Миннесоту», на его счету 31 (14+17) очков.
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