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Капризов забросил 14-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию. Видео

07:40
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:1).

23-летний форвард сравнял счет в третьем периоде, реализовав большинство.

Для Капризова эта шайба стала 14-й в дебютном сезоне в НХЛ. Отметим, что россиянин впервые в североамериканской карьере забросил в трех матчах подряд.

В сезоне-2020/21 Капризов провел 36 матчей за «Миннесоту», на его счету 31 (14+17) очков.

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