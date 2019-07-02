20:52 | Хоккей — НХЛ

Князев подписал контракт с "Сан-Хосе"

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Защитник Артемий Князев заключил контракт новичка с "Сан-Хосе", сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.

18-летний россиянин в прошлом сезоне играл за "Шикутими" в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). В 55 матчах регулярного сезона он набрал 34 (13+21) очка. Также выступал за юношескую команду "Ак Барса" и юношескую сборную России. 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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