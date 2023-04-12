Клубы НХЛ впервые в истории сыграют в Австралии

Клубы НХЛ впервые в истории проведут матчи в Австралии.

Как сообщает сайт лиги, «Лос-Анджелес» и «Аризона» сыграют 2 выставочных матча в Мельбурне в сентябре. Встречи намечены на 23 и 24 сентября и пройдут на арене Рода Лэйвера, где проходят теннисные турниры Australian Open из серии «Большого шлема».

НХЛ подготовит арену к хоккейным матчам, исходя из практики игр на открытом воздухе в Северной Америке. Выдвижная крыша при этом останется закрытой. Впервые в истории команды НХЛ проведут матчи в Южном полушарии.

«Мы не влезаем в такие истории, не проведя достаточного количества исследований и не убедившись, что в этом есть смысл. Мы считаем, что Австралия — это хороший рынок для нас», — сказал вице-президент НХЛ Дэвид Пропер.