Канарейкин: «В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина»
Российский тренер Федор Канарейкин заявил, что для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина следующий сезон будет определяющим.
«У Саши не лучший сезон выдался сколько не из-за травм, а из-за потери отца. Наверное, самый тяжелый в его многолетней заокеанской карьере. Возраст тоже дает о себе знать, травм становится больше, но Овечкин одарен от родителей физической силой, поэтому все будет хорошо, от этих испытаний он станет только сильнее. Сейчас он отдохнет, перезагрузится и вернется. Человек с таким супер характером добьется поставленной цели. У него удивительная карьера, огромное количество шайб.
В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина, еще более нацеленного на ворота, и он очень близко подберется к рекорду Уэйна Гретцки. Для Овечкина сезон будет определяющий не только в бомбардирской гонке, но и в повторении сезона 2017/2018, когда они взяли Кубок Стэнли», — приводит слова Канарейкина Legalbet.
В нынешнем сезоне Овечкин впервые в карьере трижды в рамках одного регулярного чемпионата выбывал из состава команды из-за травм.
«Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне НХЛ. Столичная команда после 81 игры регулярки с 79-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|51
|30
|111
|2
|Нью-Джерси
|81
|51
|30
|110
|3
|Рейнджерс
|81
|47
|34
|107
|4
|Айлендерс
|81
|41
|40
|91
|5
|Питтсбург
|81
|40
|41
|90
|6
|Вашингтон
|81
|35
|46
|79
|7
|Филадельфия
|81
|30
|51
|73
|8
|Коламбус
|80
|24
|56
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|81
|64
|17
|133
|2
|Торонто
|81
|49
|32
|109
|3
|Тампа-Бэй
|81
|45
|36
|96
|4
|Флорида
|81
|42
|39
|92
|5
|Баффало
|80
|40
|40
|87
|6
|Оттава
|81
|39
|42
|85
|7
|Детройт
|81
|35
|46
|80
|8
|Монреаль
|80
|31
|49
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|49
|31
|105
|2
|Даллас
|80
|45
|35
|104
|3
|Миннесота
|81
|46
|35
|102
|4
|Виннипег
|81
|46
|35
|95
|5
|Нэшвилл
|80
|41
|39
|90
|6
|Сент-Луис
|80
|37
|43
|81
|7
|Аризона
|81
|28
|53
|69
|8
|Чикаго
|81
|26
|55
|58
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|81
|49
|32
|107
|3
|Лос-Анджелес
|81
|46
|35
|102
|4
|Сиэтл
|81
|46
|35
|100
|5
|Калгари
|81
|37
|44
|91
|6
|Ванкувер
|81
|37
|44
|81
|7
|Сан-Хосе
|80
|22
|58
|60
|8
|Анахайм
|81
|23
|58
|58
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4
|12.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|6 : 2
|12.04
|02:00
|
Бостон – Вашингтон
|5 : 2
|12.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 1
|12.04
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|12.04
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|12.04
|05:00
|
Анахайм – Ванкувер
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|152
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|125
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|81
|111
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|81
|60
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|80
|54
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|49
|1.89
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|36
|2.21