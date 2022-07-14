Клубы НХЛ потратили более 900 миллионов долларов в первый день работы рынка свободных агентов

Клубы НХЛ в первый день работы рынка свободных агентов заключили соглашения со 153 игроками, сообщает CapFriendly.

По сведениям источника, в общей сложности команды потратили 919 млн долларов. Больше всего отметилась «Тампа», которая подписала Иэна Коула и Владислава Наместникова, а также продлила контракты с Михаилом Сергачевым (68 млн долларов), Энтони Чирелли (50 млн) и Эриком Чернаком (41,6 млн).

Контракт форварда Джонни Годро, перешедший в «Коламбус», стал самым большим в первый день работы рынка. Сообщается, что 28-летний американец будет получать 68,25 млн долларов. На второй строчке Сергачев, на третьем месте — новый контракт Роберта Томаса с «Сент-Луисом» (65 млн долларов).