Канадский журналист об уходе Годро из «Калгари»: «Это вредит имиджу франшизы»

Журналист бюро TSN в Калгари Салим Вальжи поделился впечатлениями от перехода форварда Джонни Годро в «Коламбус».

«Фанатам «Флэймс» больно не только потому, что они потеряли звезду, но и потому, что он ушел, возможно, на меньший контракт. И это действительно вредит имиджу франшизы», — приводит слова Вальжи TSN.

28-летний американец покинул «Калгари» в качестве свободного агента и подписал семилетний контракт с «Коламбусом» на 68,6 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.