Любушкин попрощался с болельщиками «Торонто»

Защитник Илья Любушкин после перехода в «Баффало» попрощался с болельщиками «Торонто».

«Спасибо, «Торонто», одноклубники и наши болельщики, за это короткое, но незабываемое для меня время. Я очень горд тем, что мне довелось быть частью этой семьи!» — написал Любушкин в соцсетях.

28-летний россиянин выступал за «Торонто» с 19 февраля 2022 года, присоединившись к команде в ходе обмена с «Аризоной». На счету Любушкина 31 матч за «Мэйпл Ливз», в которых он набрал 6 (2+4) очков. Также на его счету 8 (0+8) очков в 46 играх за «Койотс».