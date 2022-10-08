Клубы НХЛ не забрали с драфта отказов защитника «Эдмонтона» Саморукова

Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков прошел процедуру драфта отказов, сообщает журналист Райан Ришо.

23-летний россиянин продлил контракт с «Ойлерз» на год и 775 тысяч долларов 3 марта.

В сезоне-2021/22 он дебютировал в НХЛ. Саморуков провел одну игру в лиге, не набрав очков. В АХЛ он сыграл 51 матч и набрал 18 (3+15) баллов.