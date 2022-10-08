Нападающий «Сент-Луиса» Костин прошел процедуру драфта отказов

Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин прошел процедуру драфта отказов, сообщает журналист Джереми Рутерфорд.

Ни один клуб не забрал права на 23-летнего хоккеиста.

В июле 2022-го Костин подписал одностороннее соглашение на один год с «Блюз».

В прошлом сезоне российский нападающий набрал 9 (4+5) очков за 40 матчей в регулярке НХЛ.