«Нэшвилл» победил «Сан-Хосе» в выставочном матче НХЛ в Праге, Нидеррайтер сделал дубль
«Нэшвилл» выиграл второй выставочный матч у «Сан-Хосе», который проходил в столице Чехии, Праге. «Предаторз» одержали волевую победу со счетом 3:2.
Дублем в составе победителей отметился нападающий Нино Нидеррайтер, еще один гол в активе форварда Филипа Форсберга.
У «Акул» голы забивали нападающие Люк Канин и Логан Кутюр.
В этом матче приняли участие два российских нападающих: за «Нэшвилл» играл Яков Тренин, за «Сан-Хосе» — Евгений Свечников.
Напомним, что первую игру также выиграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.
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«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Канин — 1 (бол., Линдблом, Ферраро), 14:24 — 1:0. Нидеррайтер — 2 (Джохансен, Йоси), 24:35 — 1:1. Кутюр — 1 (Лоренц, Ферраро), 24:45 — 2:1. Форсберг — 1 (Дюшен, Гранлунд), 26:29 — 2:2. Нидеррайтер — 3 (Толванен, Макдона), 32:13 — 2:3.
Вратари: Кяхкенен (57:22) — Ланкинен.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 32 (10+7+15) — 18 (7+8+3).
Наши: Свечников (8.27/0/-1) — Тренин (12.35/2/0).
8 октября. Прага. o2 Arena.
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