Клубы НХЛ не забрали Перри с драфта отказов
Нападающий Кори Перри остается неограниченно свободным агентом. Как сообщает ESPN, ни один из клубов не забрал 38-летнего канадца с драфта отказов.
«Чикаго» 25 ноября объявил об отстранении Перри. По версии СМИ, причиной этого решения стала связь хоккеиста с матерью одноклубника Коннора Бедарда, однако позже в клубе опровергли эту информацию и выставили игрока на драфт отказов.
29 июня этого года «Лайтнинг» обменяли Перри в «Чикаго». За «Блэкхокс» он сыграл в этом сезоне 16 матчей и набрал 9 (4+5) очков.
Перри был выбран «Анахаймом» на драфте в 2003 году в первом раунде под общим 28-м номером. За «Дакс» он выступал с 2005 по 2019 год. Позже он играл также за «Даллас» (2019-2020), «Монреаль» (2020-2021) и «Тампу» (2021-2023).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|21
|13
|8
|26
|3
|Филадельфия
|22
|11
|11
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|22
|6
|Нью-Джерси
|20
|10
|10
|21
|7
|Питтсбург
|21
|10
|11
|21
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|22
|13
|9
|28
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Торонто
|20
|11
|9
|25
|5
|Тампа-Бэй
|23
|10
|13
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|20
|7
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|23
|8
|15
|21
|6
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|7
|Эдмонтон
|21
|8
|13
|17
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|30.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|- : -
|30.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|- : -
|30.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|37
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|23
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97