Чинахова с передачи Воронкова забил «Монреалю»

«Коламбус» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». На 10-й минуте второго периода счет стал 2:1.

Голом отметился российский нападающий Егор Чинахов. Ассистировал ему соотечественник Дмитрий Воронков.

Теперь на счету 22-летнего Чинахова 3 гола в этом сезоне, а у 23-летнего Воронкова — 7 голевых передач.