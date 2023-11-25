«Чикаго» отстранил Кори Перри от команды

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон сообщил, что клуб отстранил канадского нападающего Кори Перри от команды.

«Он находится вне команды и будет оставаться таковым в обозримом будущем. Я не могу предоставить никакой дополнительной информации по этому поводу. Это было решение команды о том, что он не будет играть, и это все, что я могу сообщить», — приводит слова Дэвидсона Sports Chicago.

Менеджер не стал уточнять, связано ли это с обменом или какими-либо другими причинами.

38-летний Перри не играл в двух предыдущих матчах команды — против «Коламбуса» (7:3) и «Торонто» (4:3 ОТ). В текущем сезоне канадец провел за «Чикаго» 16 игр и набрал 9 (4+5) очков.