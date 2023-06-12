Клубы НХЛ интересуются форвардом «Филадельфии» Лотоном

Нападающий «Филадельфии» Скотт Лотон может продолжить карьеру в другом клубе НХЛ, сообщает sportsnet.

«Филадельфия» меняет свою команду. У них будет много молодых хоккеистов, и рядом с ними нужны опытные игроки. В идеальной ситуации они бы хотели оставить Лотона, но если им сделают правильное предложение, то оно будет рассмотрено», — заявил инсайдер Эллиотт Фридман.

Соглашение Лотона с «Филадельфией» рассчитано до окончания сезона-2025/26.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 29-летний канадец набрал 43 (18+25) очка в 78 матчах.