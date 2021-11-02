Кит провел 1200-й матч в НХЛ и забросил первую шайбу за «Эдмонтон»
09:44
Защитник «Эдмонтона» Данкан Кит забросил первую шайбу за команду. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2). При этом эта игра стала для Кита 1200-й в регулярных чемпионатах НХЛ.
Всего за карьеру он набрал 627 (106+521) очков. Из действующих защитников он третий, кто достиг рубежа в 1200 матчей. Также это сделали Здено Хара (1615 матчей) и Райан Сутер (1206).
Кроме того, 38-летний Кит стал самым возрастным защитником в истории «Ойлерс», забившим первый гол за команду.
В этом сезоне он провел 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
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