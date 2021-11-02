Патрик Кейн поднялся на третье место в списке лучших снайперов в истории «Чикаго»

«Чикаго» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил форвард Патрик Кейн, который всю карьеру играет за «Чикаго». В его активе 408 заброшенных шайб. Он опередил Стива Лармера и вышел на 3-е место в списке лучших снайперов в истории клуба. Больше голов лишь у Стэна Микиты (541) и Бобби Халла (604).

В этом сезоне 32-летний Кейн провел 6 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.