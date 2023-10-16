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Сегодня, 13:00

Кержаков рассказал, в чем взял пример с Игоря Ларионова

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, за кого болеет в НХЛ и в чем взял пример со своего коллеги из хоккейного нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова.

— За какую команду НХЛ болеете?

— Конечно, за «Нью-Йорк Рейнджерс»! И за Овечкина персонально. Лично с Александром не знакомы, но очень хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки. Еще люблю всех наших вратарей. Шестеркина больше, потому что он за «Рейнджерс» играет. А с Василевским, кстати, знаком, делал ему билеты на матч «Спартак» — «Нижний Новгород», когда мы обыграли красно-белых. Только вот мы с ним так и не пересеклись. Я после игры остался с командой, а он уже уехал.

— Следите ли за КХЛ?

— Внимательно не слежу. Но мне очень нравится тренер Игорь Ларионов. Его интервью с удовольствием читаю и слушаю. В прошлом году посмотрел выездное интервью Дениса Казанского с Ларионовым на базе «Торпедо» — и просто был в восторге! Момент с телефонами перенял и использую здесь. Перед началом тренировки ребята сдают телефоны. Я сам сделал коробку с отделениями, написал номера. Забирают их только перед уходом.

— Чувствуете, что это работает?

— Чувствую, что они теперь не сидят в телефонах в раздевалке перед тренировкой, а разговаривают друг с другом. Многие идут в наш импровизированный тренажерный зал. Количество игроков, которые этим занимаются, с момента нововведения с телефонами увеличилось в три раза.

— Евгений Калешин из «Акрона» ездил к Ларионову на стажировку, и в таком же воодушевленном настроении, как и вы.

— Когда Ларионова назначили тренером «Торпедо» (Нижний Новгород), был вариант, что я останусь в Нижнем, и я мечтал, что у меня будет возможность часто общаться с ним. К сожалению, не вышло. Но слежу за ним и радуюсь его успехам.

Александр Кержаков. «Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова

Александр Кержаков
Футбол
Хоккей
Игорь Ларионов (хоккей)
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