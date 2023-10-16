Кержаков рассказал, в чем взял пример с Игоря Ларионова
Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, за кого болеет в НХЛ и в чем взял пример со своего коллеги из хоккейного нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова.
— За какую команду НХЛ болеете?
— Конечно, за «Нью-Йорк Рейнджерс»! И за Овечкина персонально. Лично с Александром не знакомы, но очень хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки. Еще люблю всех наших вратарей. Шестеркина больше, потому что он за «Рейнджерс» играет. А с Василевским, кстати, знаком, делал ему билеты на матч «Спартак» — «Нижний Новгород», когда мы обыграли красно-белых. Только вот мы с ним так и не пересеклись. Я после игры остался с командой, а он уже уехал.
— Следите ли за КХЛ?
— Внимательно не слежу. Но мне очень нравится тренер Игорь Ларионов. Его интервью с удовольствием читаю и слушаю. В прошлом году посмотрел выездное интервью Дениса Казанского с Ларионовым на базе «Торпедо» — и просто был в восторге! Момент с телефонами перенял и использую здесь. Перед началом тренировки ребята сдают телефоны. Я сам сделал коробку с отделениями, написал номера. Забирают их только перед уходом.
— Чувствуете, что это работает?
— Чувствую, что они теперь не сидят в телефонах в раздевалке перед тренировкой, а разговаривают друг с другом. Многие идут в наш импровизированный тренажерный зал. Количество игроков, которые этим занимаются, с момента нововведения с телефонами увеличилось в три раза.
— Евгений Калешин из «Акрона» ездил к Ларионову на стажировку, и в таком же воодушевленном настроении, как и вы.
— Когда Ларионова назначили тренером «Торпедо» (Нижний Новгород), был вариант, что я останусь в Нижнем, и я мечтал, что у меня будет возможность часто общаться с ним. К сожалению, не вышло. Но слежу за ним и радуюсь его успехам.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|3
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|4
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Торонто
|2
|2
|0
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Флорида
|2
|0
|2
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|4
|Калгари
|2
|1
|1
|2
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|7
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|16.10
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|5 : 2
|16.10
|03:30
|
Анахайм – Каролина
|6 : 3
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|2
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|
|
Брэди Ткачак
Оттава
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92